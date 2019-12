Vanessa Incontrada, altro che vita vip: lavora nella bancarella del papà a Barcellona



Una bellissima lezione di umiltà da parte della conduttrice e attrice, che si trova a Barcellona per trascorrere le feste natalizie con la famiglia. Nonostante la fama televisiva, alla vita di lusso da vip preferisce un’esistenza più semplice, tanto che in questi giorni ha aiutato il padre artigiano nella sua bancarella sulla Gran Via.

Continua a leggere



Una bellissima lezione di umiltà da parte della conduttrice e attrice, che si trova a Barcellona per trascorrere le feste natalizie con la famiglia. Nonostante la fama televisiva, alla vita di lusso da vip preferisce un’esistenza più semplice, tanto che in questi giorni ha aiutato il padre artigiano nella sua bancarella sulla Gran Via.

Continua a leggere

Continua a leggere