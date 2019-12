Vibo Valentia, in migliaia in piazza per dire no alla ‘ndrangheta con la marcia della legalità



In migliaia oggi hanno deciso di scendere in strada per le strade di Vibo Valentia per vicinanza e gratitudine agli uomini dello stato dopo l’operazione delle forze dell’ordine e della magistratura che giorni scorsi ha smantellato le locali cosche di ‘ndrangheta con oltre trecento arresti. A volere fortemente questa “Passeggiata della legalità” è stata l’associazione antimafia “Libera”.

