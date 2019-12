Vibo Valentia, ragazzi down offesi in pizzeria. I vicini di tavolo: “Ci fanno venire la nausea”



L’episodio è stato denunciato dal responsabile di un’associazione che supporta i ragazzi con sindrome di down di Filadelfia (Vibo Valentia). Una famiglia, non del luogo, ha protestato, sostenendo di “avere nausea alla vista dei ragazzi”, per poi insultare gli stessi presenti e lasciare il locale.

