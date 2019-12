Vicenza, la sorpresa di Natale: azienda artigiana regala 2000 euro a tutti i dipendenti



Un bel premio quello accordato dai titolari della Effedi di Malo (impresa artigianale che si occupa di lavorazioni metalliche) ai propri dipendenti come segno di gratitudine per i risultati ottenuti. E non è la prima volta: “L’impegno sul posto di lavoro viene riconosciuto e gratificato sempre” dice uno dei titolari.

