Wanda Nara: "Non so cosa sia una tata. Cresco i miei 5 figli da sola, sennò perché farli?"



Wanda Nara confessa di non essere mai ricorsa al supporto esterno di una tata che la aiutasse a crescere i suoi 5 figli, “Li cresco da sola” dichiara la moglie di Mauro Icardi che ha avuto tre figli dal calciatore Maxi Lopez e due bambine dal campione dell’Inter “Tate? Io le tate non so che cosa siano, mai avute. Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare?”.

