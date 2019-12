Wanna Marchi e Stefania Nobile, dopo la prigione tengono un corso per diventare perfetti venditori



A distanza di anni dalla condanna per truffa aggravata in merito alle controverse televendite, madre e figlia vivono in Albania dove fanno le ristoratrici. La discussa coppia, però, torna clamorosamente sul web con un corso online, per insegnare “tutte le migliori tecniche comunicative nel mondo delle vendite”.

