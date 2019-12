William tocca Kate Middleton ma lei si scansa, il gesto di stizza trasmesso dalla tv inglese



Plateale il gesto di stizza di Kate Middleton che, infastidita dal tocco del marito William, si è scrollata di dosso la mano del principe benché si trovassero in pubblico. È accaduto durante le riprese di “A Berry Royal Christmas”, in onda sulla BBC. La scena che mostra l’evidente fastidio di Kate non è stata tagliata, cosa che rischia di provocare imbarazzo ai reali.

Continua a leggere



Plateale il gesto di stizza di Kate Middleton che, infastidita dal tocco del marito William, si è scrollata di dosso la mano del principe benché si trovassero in pubblico. È accaduto durante le riprese di “A Berry Royal Christmas”, in onda sulla BBC. La scena che mostra l’evidente fastidio di Kate non è stata tagliata, cosa che rischia di provocare imbarazzo ai reali.

Continua a leggere

Continua a leggere