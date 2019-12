Zac Efron parla dopo aver rischiato di morire: “Ora sono guarito, sono a casa”



Dopo l’allarmante notizia sull’improvvisa infezione che lo avrebbe portato a un passo dalla morte, l’attore rassicura tutti dal suo profilo Instagram. Efron sostiene di essere guarito velocemente e ha già lasciato la Papua Nuova Guinea per tornare a casa per le vacanze di Natale dai suoi cari: “Grazie per il vostro amore”.

