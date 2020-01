A C’è posta per te 2020 Giulia Michelini, sarà ospite della terza puntata



Ormai volto ricorrente dei programmi di Maria De Filippi, l’attrice tornerà a C’è posta per te nella puntata in onda sabato 25 gennaio. Una bella occasione per il pubblico di Canale 5 di rivedere la propria beniamina, resa celebre dal ruolo di Rosy Abate nell’omonima serie e in Squadra antimafia.

Continua a leggere



Ormai volto ricorrente dei programmi di Maria De Filippi, l’attrice tornerà a C’è posta per te nella puntata in onda sabato 25 gennaio. Una bella occasione per il pubblico di Canale 5 di rivedere la propria beniamina, resa celebre dal ruolo di Rosy Abate nell’omonima serie e in Squadra antimafia.

Continua a leggere

Continua a leggere