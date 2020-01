A firenze i funerali di Niccolò, 21enne morto dopo la caduta in sedia a rotelle: “Un angelo”



Chiesa gremita oggi a Firenze per i funerali di Niccolò Bizzarri, il ragazzo di 21 anni morto lunedì scorso all’ospedale di Santa Maria Nuova a seguito di una brutta caduta dalla sedie a rotelle mentre si trovava in strada, probabilmente a causa di una buca. “Una vita così scomoda ci dice che non c’è malattia che possa strapparci il gusto per la vita” ha ricordato il parroco don Elia Carrai.

