A fuoco una casa nel Pavese: salvati i proprietari, due cani morti nel rogo



Due cani sono morti nel Pavese, a Olevano, dopo che la casa nella quale vivevano è andata a fuoco per cause ancora da accertare: i proprietari degli animali, una coppia di coniugi, anch’essi in casa quando si sono sviluppate le fiamme sono stati invece tratti in salvo. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi.

Continua a leggere



Due cani sono morti nel Pavese, a Olevano, dopo che la casa nella quale vivevano è andata a fuoco per cause ancora da accertare: i proprietari degli animali, una coppia di coniugi, anch’essi in casa quando si sono sviluppate le fiamme sono stati invece tratti in salvo. La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi.

Continua a leggere

Continua a leggere