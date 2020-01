I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A14 maledetta, auto si schianta contro la colonna di Tir: un morto



Il drammatico incidente nello stesso giorno in cui arriva la notizia del parziale dissequestro del viadotto del Cerrano. Una Bmw è finita contro un mezzo pesante poco prima dell’uscita di Pescara nord, al km 369. L’auto si è infilata sotto al camion, nella parte posteriore e per il conducente non c’è stato scampo.

Continua a leggere



Il drammatico incidente nello stesso giorno in cui arriva la notizia del parziale dissequestro del viadotto del Cerrano. Una Bmw è finita contro un mezzo pesante poco prima dell’uscita di Pescara nord, al km 369. L’auto si è infilata sotto al camion, nella parte posteriore e per il conducente non c’è stato scampo.

Continua a leggere

Continua a leggere