Abbiategrasso, commissione antimafia: “No al teatro comunale per i cantanti neomelodici”



“Ho parlato con il sindaco di Abbiategrasso e siamo d’accordo: gli spazi pubblici non possono ospitare concerti che veicolano messaggi mafiosi. Mi ha garantito che non c’è e non ci sarà nessun via libera da parte dell’amministrazione”. Non si terranno al teatro comunale di Abbiategrasso i concerti dei discussi cantanti neomelodici Niko Pandetta e Andrea Zeta. Lo ha spiegato Monica Forte, presidente della Commissione regionale antimafia, intervistata da Fanpage.it dopo le polemiche per gli eventi con gli artisti noti per gli omaggi ai detenuti al 41-bis e le parentele con famiglie criminali.

