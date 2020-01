Acerra, spari contro un uomo all’interno di un bar: clienti in fuga, ferito un 32enne



Sparatoria all’interno di un bar di Acerra: un uomo è entrato ed ha aperto il fuoco contro un 32enne, ferendolo ad un gluteo. L’uomo, rimasto ferito, è stato portato alla Clinica dei Fiori, dove si trova in buone condizioni: non sarebbe in pericolo di vita. Si indaga in tutte le direzioni. Panico tra gli altri clienti e passanti.

