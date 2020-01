I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Addio a Marj Dusay, l’attrice americana star della soap opera “Sentieri” scomparsa a 83 anni



L’attrice di ‘Sentieri’ ha interpretato il personaggio di Alexandra Spaulding per 122 episodi, oltre ad aver recitato in alcune delle soap opera americane più famose come ‘Dallas’ e ‘Santa Barbara’. Il pubblico la ricorda inoltre per il ruolo in un episodio di ‘Star Treck’, dove interpretava l’aliena che rubò il cervello a Spock. È scomparsa a New York, per cause naturali.

Continua a leggere



L’attrice di ‘Sentieri’ ha interpretato il personaggio di Alexandra Spaulding per 122 episodi, oltre ad aver recitato in alcune delle soap opera americane più famose come ‘Dallas’ e ‘Santa Barbara’. Il pubblico la ricorda inoltre per il ruolo in un episodio di ‘Star Treck’, dove interpretava l’aliena che rubò il cervello a Spock. È scomparsa a New York, per cause naturali.

Continua a leggere

Continua a leggere