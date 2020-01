Addio Kobe Bryant, il ringraziamento in italiano del campione di basket agli Oscar 2018



Una delle grandi leggende dello sport, Kobe Bryant è morto in un terribile incidente in elicottero, mentre si dirigeva ai Grammy Awards. Campione non solo nel basket, ma anche nel cinema, nel 2018 vinse infatti un Oscar per il lungometraggio “Dear Basketball”. In quell’occasione ringraziò la moglie e le figlie in italiano, proprio a sottolineare il legame così forte con il nostro Paese.

