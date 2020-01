Agguato di camorra in piazza Nazionale, in tribunale i fratelli accusati di aver ferito Noemi



Il 28 febbraio si terrà l’udienza preliminare relativa alla richiesta di rinvio a giudizio per Armando e Antonio Del Re, i due fratelli accusati dell’agguato in piazza Nazionale contro Salvatore Nurcaro e in cui rimase gravemente ferita la piccola Noemi di 5 anni. Per i pm, che hanno formulato la richiesta il 14 gennaio, si tratta di un agguato di stampo camorristico.

