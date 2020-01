“Ai genitori che insultano gli avversari dei figli sui campi di calcio: questo non è sport”



Fanpage.it riceve e pubblica la lettera di Marcella da Napoli: “Il calcio dei più piccoli è spesso rovinato dai genitori che dagli spalti incitano all’odio e pronunciano insulti e addirittura minacce di morte contro gli avversari e l’arbitro. Vi dico: questo non è sport. Questo non è gioco. Questa è la partenza per radicare nei giovani l’anti sportività degenerativa”.

