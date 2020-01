Al GF Vip 2020 è scontro tra Adriana Volpe e Antonella Elia: “Non mi importa di quello che pensi”



A poche ore dalla puntata di lunedì 20 gennaio è scontro tra i due volti della Tv a causa della nomination di Carlotta Maggiorana. Infastidita dal fatto che non sia andata in nomination Fernanda Lessa, Elia discute con Volpe mentre questa cerca di conoscere meglio Carlotta Maggiorana, finita in nomination. “4 giorni sono pochi per conoscersi”, contesta Antonella Elia e Adriana Volpe risponde: “Non ci fa una bella figura, non la riconosco, questa insensibilità non la riconosco”.

