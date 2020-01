Alberto Stasi centralinista e Olindo Romano in cucina: cosa fanno i detenuti in carcere



Dopo aver occupato per mesi giornali e telegiornali, spenti i riflettori, trascorrono le giornate in carcere. Sono i detenuti legati a fatti di cronaca particolarmente efferati, che adesso occupano il tempo lavorando o studiando. Come Veronica Panariello, colpevole dell’omicidio del figlio Lorys (2014), che ora frequenta nel carcere di Torino un corso per operatore sociale.

