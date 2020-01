I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alena Seredova è incinta, l’ex moglie di Gigi Buffon aspetta un figlio da Alessandro Nasi



Alena Seredova è incinta del suo terzo figlio. La modella ed ex moglie di Gigi Buffon è in attesa di un bambimo, il primo nato dal legame con l’imprenditore Alessandro Nasi. Lo ha annunciato in un post pubblicato su Instagram. Il piccolo nascerà a giugno. Ancora ignoto il sesso. “Non vediamo l’ora” scrive la modella.

