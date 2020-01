Alessia Marcuzzi assiste al salvataggio di una tartaruga: “È stata un’emozione incredibile salvarla”



Alessia Marcuzzi è in vacanza con la sua famiglia alle Maldive e durante un’escursione assiste ad un evento a dir poco emozionante: il salvataggio di una tartaruga marina. La creatura non riusciva a liberarsi dalla rete in cui nuotando era rimasta impigliata. La conduttrice, telefono alla mano, ha filmato tutti i momenti del salvataggio e ha spiegato come funziona il lavoro dei volontari che si occupano di salvare gli animali in difficoltà.

Continua a leggere



Alessia Marcuzzi è in vacanza con la sua famiglia alle Maldive e durante un’escursione assiste ad un evento a dir poco emozionante: il salvataggio di una tartaruga marina. La creatura non riusciva a liberarsi dalla rete in cui nuotando era rimasta impigliata. La conduttrice, telefono alla mano, ha filmato tutti i momenti del salvataggio e ha spiegato come funziona il lavoro dei volontari che si occupano di salvare gli animali in difficoltà.

Continua a leggere

Continua a leggere