Alessio Bruno parla dopo la condanna per spaccio: “Sono ai domiciliari, voglio riscattarmi”



Alessio Bruno, ex protagonista di Temptation Island condannato per spaccio di droga, sta scontando la sua pena agli arresti domiciliari. Lo racconta in un post su Instagram, il primo pubblicato dopo la bufera seguita all’arresto. “Non sono libero, mi hanno confermato una pena di 2 anni e 8 mesi che sto scontando agli arresti domiciliari. Spero di poter riscattare la mia vita. Non sono una vittima” ha scritto.

