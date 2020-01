I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

All Star Game in memoria di Kobe Bryant e la NBA cambia format



La NBA ha comunicato che quest’anno l’All-Star Game sarà molto diversa rispetto alle sfide del recente passato. Nei primi tre quarti il punteggio sarà sempre azzerato, in ogni quarto ci sarà un vincitore, mentre l’ultimo tempo sarà senza cronometro, e la squadra in vantaggio avrà bisogno di 24 punti per conquistare il successo, un ulteriore omaggio a Kobe Bryant.

