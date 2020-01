Alto Adige, scialpinista tedesco muore sul Sella: è precipitato per centinaia di metri



Uno scialpinista tedesco è morto sul massiccio del Sella in Alto Adige. Le ricerche sono partite nella serata di ieri, quando l’uomo non ha fatto rientro da una escursione sugli sci. Con ogni probabilità, il turista durante la discesa ha sbagliato canalone ed è finito su una cascata di ghiaccio precipitando per alcune centinaia di metri.

