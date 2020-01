Andrea Vianello e il ritorno in Tv dopo l’ictus di un anno fa: “Incredibilmente emozionante”



Il giornalista e conduttore televisivo commenta il suo ritorno in Tv a un anno di distanza dal malore improvviso che è arrivato a togliergli la parola, costringendolo a un complicato percorso di recupero, che oggi racconta in un libro: “Grazie a tutti i messaggi, davvero, in particolare quello via Messenger di Lucia, l’infermiera del 118 che mi ha soccorso a casa quel 2 febbraio”.

