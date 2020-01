Andrea Vianello in tv dopo l’ictus: “È devastante, arriva come una botta, un fulmine”



Andrea Vianello torna in tv dopo l’annuncio dell’ictus che lo ha colpito lo scorso anno che gli aveva tolto la parola. Il giornalista ospite del programma di Massimo Gramellini, “Le parole della settimana”, racconta la sua esperienza, le difficoltà che ha dovuto affrontare per tornare a parlare e di come sia riuscito a superare questa battaglia.

