ANM, tra truffe sui permessi, furti e blocchi, Pascale: “Faremo scendere chi non vuole remare”



L’amministratore delegato dell’Anm a Fanpage.it racconta i risultati delle verifiche sui controlli interni: “Chi usufruiva dei permessi per assistere disabili faceva ben altro in quelle ore. C’è chi ha sottratto gli incassi dei biglietti fino a 10.000 euro”. Gli strani blocchi dei bus come quello di via nazionale delle Puglie, arrivano dopo la raffica di controlli: “Erano gli stessi bus usciti il giorno prima e il giorno dopo, evidentemente non andavano bene solo per un giorno”

Continua a leggere



L’amministratore delegato dell’Anm a Fanpage.it racconta i risultati delle verifiche sui controlli interni: “Chi usufruiva dei permessi per assistere disabili faceva ben altro in quelle ore. C’è chi ha sottratto gli incassi dei biglietti fino a 10.000 euro”. Gli strani blocchi dei bus come quello di via nazionale delle Puglie, arrivano dopo la raffica di controlli: “Erano gli stessi bus usciti il giorno prima e il giorno dopo, evidentemente non andavano bene solo per un giorno”

Continua a leggere

Continua a leggere