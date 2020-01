Ante Rebic ruba la scena a Ibrahimovic, doppietta decisiva del croato in Milan-Udinese



Dopo un girone d’andata da oggetto misterioso, appena otto partite, nessuna per intero, Ante Rebic si è riscattato. Il croato ha realizzato una doppietta in Milan-Udinese. Il secondo gol ha deciso l’incontro al 93′. E ora nel nuovo 4-4-2 del Milan Pioli si ritrova con una risorsa di qualità in più.

