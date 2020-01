Aosta: impigliato nell’elicottero, maestro di sci muore dopo caduta di 400 metri



L’uomo stava compiendo una uscita di eliski, pratica dello sci fuoripista che si serve di un elicottero come mezzo di risalita, quando è avvenuto il fatto. L’uomo sarebbe rimasto impigliato nell’elicottero quando il velivolo è decollato di nuovo per tornare a valle. Nessuno si è accorto in tempo del dramma e il maestro di sci è precipitato giù per circa 400 metri.

Continua a leggere



L’uomo stava compiendo una uscita di eliski, pratica dello sci fuoripista che si serve di un elicottero come mezzo di risalita, quando è avvenuto il fatto. L’uomo sarebbe rimasto impigliato nell’elicottero quando il velivolo è decollato di nuovo per tornare a valle. Nessuno si è accorto in tempo del dramma e il maestro di sci è precipitato giù per circa 400 metri.

Continua a leggere

Continua a leggere