Aosta, punto da un ragno violino mentre è in ospedale: ex paracadutista muore dopo tre infezioni

Ernesto Mantovanelli, 63 anni, ex paracadutista della folgore e presidente dell’Associazione disabili Valle d’Aosta, è morto lo scorso 14 gennaio. Affetto da una grave insufficienza renale, è stato morso da un ragno violino mentre era all’ospedale Parini di Aosta ed ha avuto tre infezioni, per cui i familiari hanno deciso di avviare una causa civile nei confronti del nosocomio per fare luce sulla vicenda.

