Araba Dell’Utri, chi è l’attrice paparazzata a cena con Max Biaggi



Il sei volte campione motociclismo è stato visto in un ristorante di Roma, durante una cena a lume di candela in compagnia di una giovane donna, per poi ritirarsi insieme in un hotel della Capitale. Lei è Araba Dell’Utri, nipote dello storico braccio destro di Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, figlia del fratello gemello Alberto e di Maria Pia La Malfa. Romana, 35 anni, la ragazza ha un passato da attrice: ha recitato con piccoli ruoli per Dario Argento, Woody Allen e al fianco di Massimo Boldi.

