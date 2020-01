I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Armando Incarnato a Veronica: “Hai finito di fare la santa” e De Filippi sbotta: “Così esageri”



Nella puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 29 gennaio, Armando Incarnato ha attaccato pesantemente la ex fiamma Veronica Ursida, lasciando intendere di avere taciuto particolari poco edificanti della loro relazione. Non è la prima volta che il cavaliere allude a posteriori a dettagli piccanti e Maria De Filippi è intervenuta per zittirlo: “Basta, così esageri”.

Continua a leggere



Nella puntata del trono over di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 29 gennaio, Armando Incarnato ha attaccato pesantemente la ex fiamma Veronica Ursida, lasciando intendere di avere taciuto particolari poco edificanti della loro relazione. Non è la prima volta che il cavaliere allude a posteriori a dettagli piccanti e Maria De Filippi è intervenuta per zittirlo: “Basta, così esageri”.

Continua a leggere

Continua a leggere