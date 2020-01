ARRIVA IL BOOKCROSSING A MENTANA

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Il Comune di Mentana, in un’ottica di promozione e sviluppo culturale e in continuità con le attività di potenziamento dei servizi della Biblioteca Comunale, vuole promuovere e favorire le iniziative e le occasioni di lettura e diffusione di libri sul territorio attraverso il Bookcrossing, l’installazione di espositori in alcuni luoghi strategici della città.

“Libri che si incrociano, si scambiano, si leggono– ha spiegato l’Assessore alla Cultura di Mentana Barbara Bravi– Poi si riportano ma, volendo, possono essere tenuti e il lettore può portare un altro libro che ha letto e che, magari, vuole che altri lettori leggano.

Questi espositori saranno il punto di incontro per i libri e i lettori, perché ogni libro è una storia e le storie diventano patrimonio comune di coloro che si avvicinano allo scaffale.

E’ una specie di biblioteca senza prestiti e senza vincoli: sono libri circolanti e in movimento come le storie che ogni libro ci racconta e che rimangono impresse nella memoria del lettore anche dopo molti anni.

Il Bookcrossing è trovare un libro dove non te lo aspetti e le cose inaspettate, spesso, sono fantastiche”.

INFO: https://www.mentana.gov.it/avviso/avviso-pubblico-per-laccreditamento-al-progetto-mentana-bookcrossing/