Arriva la patente per colf, baby-sitter e badanti: competenze certificate contro il lavoro nero



In arrivo una nuova patente di qualità per colf, baby-sitter e badanti. Oggi sono circa due milioni le persone impiegate come collaboratrici domestiche in Italia, di cui oltre la metà lavora in nero. La nuova certificazione, oltre che stabilire a livello nazionali quali siano le competenze richieste a queste categorie professionali, si propongono anche di contrastare il lavoro irregolare.

