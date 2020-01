Arriva taglio del cuneo fiscale, via libera dal Cdm: fino a 600 euro in più in busta paga nel 2020



Arriva dal Consiglio dei ministri il via libera al decreto che disciplina il taglio del cuneo fiscale. Per 16 milioni di lavoratori dipendenti ci saranno, a partire da luglio, fino a 600 euro in più in busta paga per il 2020. Andiamo a vedere a quanto ammonta il beneficio mensile per i lavoratori sulla base delle diverse fasce di reddito.

