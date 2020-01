Arsenal, Ceballos vuole andare via: ha chiesto al Real di cercargli un’altra squadra



Dani Ceballos ha chiesto al Real Madrid di poter tornare alla base da prestito all’Arsenal per essere girato a qualche altro club: il centrocampista spagnolo è temporaneamente ai Gunners, dopo essere stato per lungo tempo nel mirino del Milan, ma l’esperienza a Londra dell’ex Betis non è stata all’altezza delle sue aspettative anche causa di diversi problemi fisici: su di lui avrebbe chiesto informazioni il Valencia, destinazione gradita per il calciatore di Utrera.

