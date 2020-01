I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Assalto al portavalori in autostrada a Lodi, l’errore fatale del commando: “Hanno sbagliato i tempi”



La banda di rapinatori che ha tentato di assaltare un furgone portavalori sull’Autostrada A1 aveva studiato il colpo per mesi ma ha commesso un errore che gli investigatori ritengono da principianti: ha anticipato l’assalto di pochi secondi, un tempo minimo ma sufficiente per consentire all’autista del mezzo blindato di trovare riparo in un’area di servizio. Le indagini su quanto avvenuto tra San Zenone al Lambro e Lodi Vecchio si concentrano sulle “batterie di cerignolani”, specializzati in questi colpi.

