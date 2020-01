Atalanta-Spal 1-2, l’ex Petagna e Valoti firmano il colpaccio degli estensi



La Spal batte l’Atalanta in rimonta. Colpaccio della squadra di Semplici che s’impone con il risultato di 2-1 al Gewiss Stadium. L’ex Petagna e Valoti ribaltano il vantaggio nerazzurro di Ilicic, regalando agli estensi tre punti preziosissimi in chiave salvezza. La Spal infatti grazie a questa vittoria lascia l’ultimo posto. Occasione sciupata per la Dea che resta al palo, fallendo l’aggancio alla quarta posizione.

