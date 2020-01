Atalanta-Spal Serie A, finisce 1-2: Ilicic illude, Petagna e Valoti firmano la rimonta



Atalanta-Spal in diretta: il risultato è 1-2. Le due squadre chiudono il ventesimo turno del campionato di Serie A 2019/2020. La formazione di Gian Piero Gasperini vuole riscattare l’eliminazione in Coppa Italia, per mano della Fiorentina, e riportarsi a pari punti con la Roma al quarto posto mentre gli estensi vengono da due sconfitte consecutive, ko in casa con il Verona e quello di Firenze, e sono alla ricerca di tre punti fondamentali per la lotta salvezza.

