Australia, la terza guerra mondiale è già qua: è quella dell’uomo contro la Terra



6 milioni di ettari in fiamme, 24 persone e 500 milioni di animali morti, 1,8 miliardi di dollari in fumo nella sola Sidney: gli incendi in Australia stanno rivelando il vero costo e la reale portata e del riscaldamento globale. Una guerra dichiarata alla Terra che avrà un solo e unico sconfitto certo: quell’umanità che quel conflitto l’ha scatenato.

