Autostrade, ecco il disastro: 2 miliardi di utili e 200 gallerie a rischio



I numeri del disastro delle autostrade in Italia, nel giorno in cui emerge che ci sarebbero 200 gallerie che non rispettano gli standard di sicurezza europei: 50,7% di margine operativo lordo a fronte di investimenti in calo, manutenzioni carenti e tariffe in crescita. Ripensare tutto il sistema delle concessioni è un dovere, non una possibilità.

