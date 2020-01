Avellino, da un tetto spuntano i proiettili da cecchino della Seconda Guerra Mondiale



Centinaia di munizioni per fucile risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono state trovate in un casolare di Greci, in provincia di Avellino, di proprietà del Comune e abbandonato da anni. Erano in una cassetta di legno nascosta in una intercapedine nel tetto, sono state scoperte durante i lavori di ristrutturazione.

Continua a leggere



Centinaia di munizioni per fucile risalenti alla Seconda Guerra Mondiale sono state trovate in un casolare di Greci, in provincia di Avellino, di proprietà del Comune e abbandonato da anni. Erano in una cassetta di legno nascosta in una intercapedine nel tetto, sono state scoperte durante i lavori di ristrutturazione.

Continua a leggere

Continua a leggere