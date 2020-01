Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian in panne del deserto: “Abbiamo fatto due chilometri a piedi”



Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian si sono ritrovati in panne nel bel mezzo del deserto rosso di Dubai: “Siamo in mezzo al deserto e nessuno ci viene a salvare per colpa tua Jonathan e di come guidavi…E non ci vengono a prendere…Ho paura”. La coppia ha percorso più di due chilometri a piedi per ritornare in albergo.

Continua a leggere



Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian si sono ritrovati in panne nel bel mezzo del deserto rosso di Dubai: “Siamo in mezzo al deserto e nessuno ci viene a salvare per colpa tua Jonathan e di come guidavi…E non ci vengono a prendere…Ho paura”. La coppia ha percorso più di due chilometri a piedi per ritornare in albergo.

Continua a leggere

Continua a leggere