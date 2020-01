Barbara d’Urso indignata dalla foto di Taylor Mega: “Non ti vorrei più nelle mie trasmissioni”



A “Live – Non è la d’Urso” la conduttrice costretta a prendere provvedimenti con Taylor Mega, ospite della trasmissione, dopo l’emergere di una foto pubblicata sui social in cui Mega fa il dito medio davanti a una camionetta della polizia. Severissima la D’Urso: “Se è così non ti vorrei più nelle mie trasmissioni”.

