Barcellona, Quique Setien blinda Arturo Vidal: l’Inter è sempre più lontana



Quique Setien, il nuovo allenatore del Barcellona, ha blindato Arturo Vidal e così il centrocampista cileno non si muoverà nel mercato di gennaio. King Arturo non aveva un buon rapporto con Ernesto Valverde e sembrava ben propenso ad accettare l’offerta importante dall’Inter ma il nuovo tecnico dei catalani non vuole assolutamente privarsene.

