Bari, crolla il soffitto dell’Hotel Excelsior durante il veglione di Capodanno: quattro feriti



Tragedia sfiorata a Bari dove è crollato il controsoffitto di una sala dell’Hotel Excelsior mentre era in corso il veglione di Capodanno. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui uno grave, trasferito in codice rosso all’ospedale. Al momento del cedimento erano presenti circa 100 persone. Ancora da chiarire le cause di quanto successo:

Continua a leggere



Tragedia sfiorata a Bari dove è crollato il controsoffitto di una sala dell’Hotel Excelsior mentre era in corso il veglione di Capodanno. Il bilancio è di quattro feriti, tra cui uno grave, trasferito in codice rosso all’ospedale. Al momento del cedimento erano presenti circa 100 persone. Ancora da chiarire le cause di quanto successo:

Continua a leggere

Continua a leggere