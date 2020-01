Basket in lutto, è morto a 39 anni Robert Archibald: lo scozzese giocò a Pesaro



L’ex pivot della Scavolini Pesaro 2004/2005 è scomparso nelle scorse ore per cause ancora sconosciute. Oltre ad aver giocato in Italia e in Spagna, Robert Archibald fu il primo scozzese a scendere sui parquet della NBA vestendo le maglie di Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Orlando Magic e Toronto Raptors.

