B&b Napoli, la speculazione è servita: i numeri e gli effetti dei turisti in città



L’inchiesta di Fanpage.it sulla turistificazione a Napoli, la giungla senza regole e senza controlli di bed and breakfast case vacanze e fittacamere, tra evasione fiscale, illegalità e agevolazioni. Il business illegale dei bassi, gli affittacamere che si mascherano da B&B per non pagare le tasse e i grandi padroni di casa della città che fanno i veri profitti. Oltre 7.400 appartamenti sottratti al mercato delle locazioni per i napoletani e affittati ai turisti, prezzi alle stelle nel centro storico, Fino a 1.100 euro per una casa di 60 metri quadri. Un viaggio nella bolla speculativa che sta modificando il volto della città.

