Bedizzole, omicidio di Francesca Fantoni: centinaia di persone la ricordano con fiori e candele



Centinaia di persone hanno partecipato questa sera alla fiaccolata per ricordare Francesca Fantoni, 39 anni, trovata senza vita lunedì mattina in un parco pubblico di Bedizzole, nel Bresciano. I concittadini hanno lasciato fiori e candele davanti alla fotografia della donna. “Dobbiamo lottare perché non succedano più questi fatti”, ha detto il sindaco del paese, Giovanni Cottini.

